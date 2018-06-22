Видео: ведущая из США разрыдалась в прямом эфире, зачитывая новость

Ведущая начала воспроизводить текст, как вдруг ее голос начал прерываться. Она хихикнула, чтобы скрыть неловкость, однако по мере прочтения не смогла себя контролировать и закончила передачу, пишет Лента.

Саркастичной и всегда сохраняющей обладание журналистке поверили не все. Некоторые обратили внимание на неловкий смешок ведущей в начале, другие называли ее реакцию неловкой актерской игрой. «И Оскар достается ....» — троллит телеведущую пользователь Алекс Янг (Alex Young) в Twitter.

«Ни на секунду не поверю в том, что Рейчел Мэддоу заботится детях в этом мире. Это, как всегда, поза», — отзывается другой микроблогер.

Несмотря на обилие комментариев, уличающих ведущую в лицемерии, большинство пользователей все же поверили в то, что Мэддоу искренне переживала. На своей странице в Twitter она принесла извинения за слезы, однако поклонники попросили ее не винить себя за чувствительность натуры. «Мы ВСЕ должны так реагировать», — писали ее подписчики, признаваясь ей в любви.