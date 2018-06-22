Пт, 22.06.2018
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  • Видео: ведущая из США разрыдалась в прямом эфире, зачитывая новость

Видео: ведущая из США разрыдалась в прямом эфире, зачитывая новость

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ФОТО: Guardian News/ Youtube

Политический обозреватель MSNBC Рейчел Мэддоу попыталась сдержать слезы, когда зачитывала новость Associated Press о том, что на границе США должностные лица отнимают детей у мигрантов. 

Ведущая начала воспроизводить текст, как вдруг ее голос начал прерываться. Она хихикнула, чтобы скрыть неловкость, однако по мере прочтения не смогла себя контролировать и закончила передачу, пишет Лента

Саркастичной и всегда сохраняющей обладание журналистке поверили не все. Некоторые обратили внимание на неловкий смешок ведущей в начале, другие называли ее реакцию неловкой актерской игрой. «И Оскар достается ....» — троллит телеведущую пользователь Алекс Янг (Alex Young) в Twitter.

«Ни на секунду не поверю в том, что Рейчел Мэддоу заботится детях в этом мире. Это, как всегда, поза», — отзывается другой микроблогер.

Несмотря на обилие комментариев, уличающих ведущую в лицемерии, большинство пользователей все же поверили в то, что Мэддоу искренне переживала. На своей странице в Twitter она принесла извинения за слезы, однако поклонники попросили ее не винить себя за чувствительность натуры. «Мы ВСЕ должны так реагировать», — писали ее подписчики, признаваясь ей в любви.

В ответ на критику ее сторонники возразили, что слезы Мэддоу могли показаться неправдивыми, потому что обычно она контролирует свои эмоции и выглядит несокрушимой.

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