Шведский музыкальный фестиваль навсегда отменили из-за изнасилований

«Нам было очень грустно принимать подобное решение, но исходя из общей картины, мы не можем проводить этот фестиваль так, как нам бы этого хотелось», — заявил один из представителей организаторов Bråvalla.

При этом он отметил, что

сексуальные домогательства к женщинам — это «социальная проблема, а не проблема конкретного фестиваля».

В прошлом году на фестивале было зафиксировано 11 нападений с целью сексуального насилия, в трех случаях злоумышленники были арестованы. За год до этого около 40 девушек пожаловались на сексуальные домогательства со стороны мужчин, которых они назвали иностранцами.

Одна из пострадавших, 17-летняя Александра Ларссон заявила: «Скорее всего, они были мигрантами. Не хотелось бы об этом говорить, но это правда».