Даже друзья в замешательстве: Безрукова изменилась до неузнаваемости

Ирина призналась, что для роли вдохновлялась героиней Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман". "Когда режиссер увидел, как я разошлась в своих фантазиях, уже он хохотал в голос", – отметила Безрукова. Далее актрису отправили делать грим. Ей "зализали" волосы, практически полностью замазали брови, подобрали полумужские костюмы и серые скучные рубашки. Завершали образ "невнятные" ботинки.

Кадр из фильма «Лучик» ФОТО: Фото: кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент»

Ирина сообщила, что, когда вышел фильм, ее не узнали. "Стали звонить друзья и говорить, что какая-то актриса говорит моим голосом. Люблю такие перевоплощения. Запросто пожертвую волосами, надену накладной живот. Если меня роль зацепила, согласна почти на все", – заявила она.