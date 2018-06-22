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Даже друзья в замешательстве: Безрукова изменилась до неузнаваемости ФОТО!

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Ирина Безрукова

ФОТО: Sputnik/Scanpix

Недавно Ирина Безрукова сыграла в фильме Максима Бриуса "Лучик", где воплотила роль неприметной адвокатессы, интересующейся только работой. "Режиссер сначала боялся предлагать мне эту роль, но, когда я услышала, что он хочет, аж вскрикнула: "Ну наконец-то что-то интересненькое!" Одинаковые роли мне наскучили", – рассказала актриса.

Ирина призналась, что для роли вдохновлялась героиней Алисы Фрейндлих из фильма "Служебный роман". "Когда режиссер увидел, как я разошлась в своих фантазиях, уже он хохотал в голос", – отметила Безрукова. Далее актрису отправили делать грим. Ей "зализали" волосы, практически полностью замазали брови, подобрали полумужские костюмы и серые скучные рубашки. Завершали образ "невнятные" ботинки.

Кадр из фильма «Лучик»

ФОТО: Фото: кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент»

Ирина сообщила, что, когда вышел фильм, ее не узнали. "Стали звонить друзья и говорить, что какая-то актриса говорит моим голосом. Люблю такие перевоплощения. Запросто пожертвую волосами, надену накладной живот. Если меня роль зацепила, согласна почти на все", – заявила она.

А недавно актриса закончила съемки в картине "На круге", где сыграла роль матушки. Ее партнером стал Андрей Мерзликин. Там благодаря работе гримеров привлекательная Безрукова стала степенной супругой батюшки. Актриса рада, что не втянулась в моду пластических операций и не сделала ничего радикального с лицом. "Трудно представить матушку с накачанными губами и татуажем бровей", – цитирует Ирину Woman`s Day.

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