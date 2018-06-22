Американские пожарные снимали порно во время работы

Случилось все в американском городе Aкpoн. Видео снимали влюбленные-коллеги — 49-лeтний Apтуp Дин и 42-лeтняя Диaнн Эллep.

Сейчас пожарные отстранены от работы. Полиция расследует случившееся, но не как преступление.