Пт, 22.06.2018
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  • Жесть! Фото абсолютно голой Толкалиной и ее подруги появилось в Сети

Жесть! Фото абсолютно голой Толкалиной и ее подруги появилось в Сети

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Любовь Толкалина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Любовь Толкалина не устает удивлять. На сей раз популярная актриса полностью разделась прямо в поле, пишет Дни.ру.

В последнее время Любовь Толкалина больше известна своими фото в стиле ню, чем новыми киноработами. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры. Теперь же смелая артистка подбила на обнажение и других.

На своей официальной страничке в Instagram Толкалина опубликовала снимки, на которых запечатлена абсолютно обнаженной. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая голая женщина. Как выяснилось, Толкалина и ее спутница разделись не просто так.

"Солнцестояние... Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Толкалина.

Отметим, что реакция подписчиков оказалась неоднозначной. Кто-то восхитился прелестями актрисы и ее приятельницы, а кто-то раскритиковал за обилие таких фото в ленте. 

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