Жесть! Фото абсолютно голой Толкалиной и ее подруги появилось в Сети

В последнее время Любовь Толкалина больше известна своими фото в стиле ню, чем новыми киноработами. Актриса не устает радовать поклонников (и журналистов) фотографиями, на которых демонстрирует восхитительные изгибы фигуры. Теперь же смелая артистка подбила на обнажение и других.

На своей официальной страничке в Instagram Толкалина опубликовала снимки, на которых запечатлена абсолютно обнаженной. Артистка, сидящая спиной к объективу, снята в поле лицом к рассвету. Примечательно, что компанию ей составила другая голая женщина. Как выяснилось, Толкалина и ее спутница разделись не просто так.

A post shared by Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) on Jun 21, 2018 at 6:39pm PDT

"Солнцестояние... Солнцеворот... одеться в солнечный свет... пришел день вхождения бога Солнца в полную силу.Сегодня объединяются все четыре стихии – огонь, вода, земля и воздух. Особенное время. Три дня света внутри, чистоты ,тишины, вдохновения (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Толкалина.