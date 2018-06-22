Сексуальный тверк в бассейне: очень горячие кадры с фотосессии Ники Минаж СМОТРИ!
22. июнь 2018, 15:15
Американская рэп-исполнительница Ники Минаж давно славится своими пластическими формами и танцевальными умениями. Но на этот раз она исполнила свой "номер" не на сцене, а в бассейне, пишет Канал 24.
Соответствующие кадры звезда разместила в своем Instagram. Для образа 35-летняя артистка надела белый прозрачный комбинезон. Кроме горячего тверка, Ники показала несколько соблазнительных кадров с пышным декольте и ягодицами.