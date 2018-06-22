Пт, 22.06.2018
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  • Сексуальный тверк в бассейне: очень горячие кадры с фотосессии Ники Минаж

Сексуальный тверк в бассейне: очень горячие кадры с фотосессии Ники Минаж СМОТРИ!

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Американская рэп-исполнительница Ники Минаж давно славится своими пластическими формами и танцевальными умениями. Но на этот раз она исполнила свой "номер" не на сцене, а в бассейне, пишет Канал 24.

Соответствующие кадры звезда разместила в своем Instagram. Для образа 35-летняя артистка надела белый прозрачный комбинезон. Кроме горячего тверка, Ники показала несколько соблазнительных кадров с пышным декольте и ягодицами.

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on

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