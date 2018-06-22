В точку! Какой знак Зодиака самый истеричный?

7 место — Стрелец

Оптимистичность Стрельцов граничит с идиотизмом. Они всю жизнь ликуют и веселятся без особых на то причин, чем докучают окружающим. В головах Стрельцов с рождения гнездится куча абсурдных идей, которые они неутомимо стараются воплотить в жизнь. От представителей этого Знака Зодиака откровенно устаешь. В общественной жизни они могут доставить столько проблем, что мир начнет молить Господа, чтобы тот подарил ему хоть минуту покоя. Но закатывать сцены и ломать комедию Стрельцы не любят: им по душе веселиться, болтать и радоваться жизни.

6 место — Овен

Овны агрессивны, но примитивны. Они будут требовать, кричать и ругаться, пока запал не иссякнет, а потом пойдут на таран, лишь бы добиться своего. Овны очень мстительны и жестоки по отношению к тем, кто их разочаровал. К жизни относятся безответственно и готовы прожечь ее на бесполезные занятия и развлечения. А всем, кто с этим не согласен, Овны устроят «райскую жизнь»: будут доказывать, отстаивать и отчитывать с пеной у рта, потому что никто не может указывать Овну, как ему жить. В остальном представители этого Знака безобидны, любят приврать, похвастаться и пошутить.

5 место — Скорпион

Скорпионы со всеми людям обращаются одинаково — злорадно и безжалостно. Так что, если вы хотите с кем-то повраждовать, заведите себе Скорпиона. В один прекрасный день представители этого созвездия сделают вам какую-нибудь пакость, лишь бы потешить свое самолюбие. Ради достижения цели Скорпионы готовы пожертвовать всем, даже своим любимым человеком. Эти скандальные личности крайне заносчивы, но могут быть душками, если им от вас что-то нужно. Скорпионы обожают причинять боль и наблюдать за тем, как от нее страдают. Иногда с той же целью они делают больно сами себе.

4 место — Рыбы

Рыбы — это прирожденные манипуляторы и лгуны. Они любят врать настолько, что чаще всего сами путаются в своих показаниях, но все время стараются защитить свое честное имя. Обожают драматизировать, закатывать истерики, плести интриги и разводить сплетни, причем сразу же отметают от себя все подозрения. Им нельзя рассказывать что-то личное и доверять секреты — они непременно предадут это огласке. Рыбки очень любопытные и любят чужие секреты. В разговоре непременно блеснут своей эрудицией, дабы дать неопытным людям парочку хороших советов. Не дотянули до тройки лидеров лишь потому, что очень трусоваты и всегда самоустраняются в самый решающий момент.

3 место — Рак

Раки — это гонимые неудачники и сварливые ретрограды, которые большую часть жизни ворошат свои обиды на все человечество. Вместо панциря таскают на себе груз накопленных обид. Выступают зачинщиками в каждом споре и получают от этого райское наслаждение. По жизни очень трусливы, но могут нанести удар первыми или дать сдачи, правда, только из-за страха. Представители этого созвездия могут очень долго прикидываться счастливыми и волевыми людьми, но на самом деле они просто слабые и ранимые существа, которые отчаянно нуждаются в любви.

2 место — Дева

Девы заслуженно получают серебряную медаль и звание одного из самых истеричных Знаков Зодиака, потому что они сварливые пессимисты, цель которых — допекать и изводить всех вокруг по мелочам. Эти товарищи упрекают по поводу и без, так что общение с ним превращается в сплошной шквал претензий, критики и упреков. Они могут вывести из равновесия кого угодно, даже самого миролюбивого человека. Девы — это искусные мастера интриг, скандалов и сплетен, поэтому с ними лучше не ссориться. Месть этого Знака страшнее всего на свете, ведь разъяренные Девы расчетливо будут мучить своих врагов, пока те не начнут молить о пощаде.

1 место — Козерог

Козероги — настоящие деспоты. Им просто не дано мирно уживаться с людьми. Их тяга к славе и доминированию над окружающими делает их действительно холодными и жестокими. Эти личности задирают всех, требуя безупречности. Козероги не умеют смеяться над собой, поэтому любая колкая шутка для них — причина для взрыва. Представители этого Знака не блещут эрудицией, но искренне считают всех людей глупыми и недальновидными. Это, пожалуй, единственный случай, когда в одном Знаке сошлись и мания величия, и заниженная самооценка.