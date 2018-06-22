Собчак рассказала Урганту, как сбегала от охраны через окно Боярского

В беседе с ведущим Собчак рассказала о премьере документального фильма «Дело Собчака», снятого при участии режиссера Веры Кричевской.

Картина рассказывает о жизни и политической карьере первого мэра Санкт-Петербурга, приходящегося телеведущей отцом. В фильме собраны воспоминания многих видных политиков, ранее работавших вместе с Анатолием Собчаком.

«Мне хотелось, чтобы папа оставался в памяти не просто как какой-то чиновник из Санкт-Петербурга, а как человек, который сыграл ключевую роль в перестройке и в нашем родном городе. Через его жизнь мы как бы показываем жизнь целого поколения», — рассказала телеведущая Урганту.

Ксения Собчак призналась, что в те времена любила гулять по «петербургским подворотням», где нередко играла в бутылочку. Из-за высокого статуса ее отца ей приходилось придумывать изощренные способы, как избавиться от охраны.

Одной из таких лазеек была расположенная в ее подъезде квартира известного актера Михаила Боярского, куда маленькая Ксения периодически уходила заниматься математикой. Оттуда через окно она выбиралась на улицу, а через несколько часов таким же путем возвращалась домой с «почти решенной теоремой Ферма».

Появление Собчак в эфире «Вечернего Урганта» — первое за шестилетнюю историю программы.

Известно, что Ксения Собчак и Иван Ургант хорошо общаются за объективами телевизионных камер и даже неоднократно выступали соведущими на разных коммерческих мероприятиях.