Видео: Тимати и Крид случайно перекрыли центр Москвы

Тимати вместе с рэпером Егором Кридом забрались на внедорожник и пели. А толпа фанатов визжала и ревела от счастья вживую увидеть знаменитостей и послушать бесплатно, пишут Argumenti.ru.

Тимати пошел по следам Ольги Бузовой, которая открывала на Цветной бульваре свой ресторан, и там собрались тысячи ее поклонников.

Тимати на церемонии открытия салона красоты сопровождала его возлюбленная модель Анастасия Решетова. ВИДЕО рэпер опубликовал в Instagram.