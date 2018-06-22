Пт, 22.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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Видео: Тимати и Крид случайно перекрыли центр Москвы

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Тимати.

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Рэпер Тимати перекрыл центр Москвы. Автомобили застряли в пробке на Дмитровке в тот день, когда Тимати открывал свой салон красоты. Среди наших музыкантов есть не только бизнес-леди, но и артисты-бизнесмены.

Тимати вместе с рэпером Егором Кридом забрались на внедорожник и пели. А толпа фанатов визжала и ревела от счастья вживую увидеть знаменитостей и послушать бесплатно, пишут Argumenti.ru.

Тимати пошел по следам Ольги Бузовой, которая открывала на Цветной бульваре свой ресторан, и там собрались тысячи ее поклонников.

Тимати на церемонии открытия  салона красоты сопровождала его возлюбленная модель Анастасия Решетова.  ВИДЕО рэпер опубликовал в Instagram.

Салон красоты - не первый бизнес Тимати. У рэпера есть сеть магазинов и бургерных. Ранее Тимати в пух и прах раскритиковал музыкальную премию "МУЗ-ТВ", пообещав не приходить на нее больше. 

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