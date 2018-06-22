Вечеринки и отдых в Монако. Как живет криминальная принцесса и дочь мафиози Таро

Дом Гванцы — в Москве, но девушка часто путешествует по всему миру и постоянно бывает на родине отца.
Светские вечеринки, отдых в Монако и Греции — всё это обычный способ времяпрепровождения 25-летней дочери криминального авторитета Тариэла Ониани, известного под кличкой Таро. По данным портала Super, отбывание русским мафиози десятилетнего срока за похищение бизнесмена не сильно изменило жизнь Гванцы, пишет Лайф.
Криминальная принцесса — желанная гостья на светских вечеринках детей бизнесменов, их свадьбах и днях рождения. Гванца проживает в Москве, но часто путешествует по всему миру и постоянно бывает на родине отца — в Грузии. Предпочтение девушка отдает элитным греческим курортам Миконос, Монако, но не брезгует отдыхом в Сочи.
В детстве Гванца пережила довольно сильное потрясение. Криминальный авторитет Таро в 90-х переехал во Францию, где вскоре на него завели несколько уголовных дел. Тогда вместе с семьей он перебрался в Испанию и начал налаживать свой бизнес. В 2005 году спецслужбы Испании провели масштабную операцию "Оса" по поимке русских мафиози. В ней принимали участие более 400 полицейских на бронетранспортерах и вертолетах. В рамках операции обыски прошли в 50 объектах, контролируемых Ониани: на курортах Марбелья, Торремолиноса, а также в Барселоне и Аликанте. Тогда Таро удалось скрыться от испанских правоохранителей, однако власти задержали его 12-летнюю дочку Гванцу. Власти Мадрида заявили, что криминальная принцесса будет отпущена, как только за ней придут родители, выманивая таким образом Таро.
Однако родителей девочка так и не дождалась, и ее выпустили из тюрьмы для несовершеннолетних спустя четыре дня после задержания. После этого Таро вернулся в Россию, отказавшись от гражданства Грузии. В 2009 году влиятельный "законник" был задержан в РФ за вымогательство и похищение человека. Он получил 10 лет колонии строгого режима. Сейчас Ониани отбывает срок в Оренбургской области.
Его предстоящее освобождение является самой большой интригой в "воровской" среде. На свободе Таро может вернуть себе титул одной из основных фигур среди воров в законе. Для этого криминальному авторитету надо остаться в России и снова не угодить за решетку. А такие перспективы для Ониани весьма реальны: в 2005 году он был объявлен Испанией в международный розыск за отмывание денег и организацию преступной группировки. Если Москва согласится выдать его Мадриду, ему предстоит провести в неволе ещё не один год.