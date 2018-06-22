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Вечеринки и отдых в Монако. Как живет криминальная принцесса и дочь мафиози Таро

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ФОТО: super.ru

Дом Гванцы — в Москве, но девушка часто путешествует по всему миру и постоянно бывает на родине отца.

Светские вечеринки, отдых в Монако и Греции — всё это обычный способ времяпрепровождения 25-летней дочери криминального авторитета Тариэла Ониани, известного под кличкой Таро. По данным портала Super, отбывание русским мафиози десятилетнего срока за похищение бизнесмена не сильно изменило жизнь Гванцы, пишет Лайф.

ФОТО: super.ru

Криминальная принцесса — желанная гостья на светских вечеринках детей бизнесменов, их свадьбах и днях рождения. Гванца проживает в Москве, но часто путешествует по всему миру и постоянно бывает на родине отца — в Грузии. Предпочтение девушка отдает элитным греческим курортам Миконос, Монако, но не брезгует отдыхом в Сочи.

ФОТО: super.ru

В детстве Гванца пережила довольно сильное потрясение. Криминальный авторитет Таро в 90-х переехал во Францию, где вскоре на него завели несколько уголовных дел. Тогда вместе с семьей он перебрался в Испанию и начал налаживать свой бизнес. В 2005 году спецслужбы Испании провели масштабную операцию "Оса" по поимке русских мафиози. В ней принимали участие более 400 полицейских на бронетранспортерах и вертолетах. В рамках операции обыски прошли в 50 объектах, контролируемых Ониани: на курортах Марбелья, Торремолиноса, а также в Барселоне и Аликанте. Тогда Таро удалось скрыться от испанских правоохранителей, однако власти задержали его 12-летнюю дочку Гванцу. Власти Мадрида заявили, что криминальная принцесса будет отпущена, как только за ней придут родители, выманивая таким образом Таро.

Однако родителей девочка так и не дождалась, и ее выпустили из тюрьмы для несовершеннолетних спустя четыре дня после задержания. После этого Таро вернулся в Россию, отказавшись от гражданства Грузии. В 2009 году влиятельный "законник" был задержан в РФ за вымогательство и похищение человека. Он получил 10 лет колонии строгого режима. Сейчас Ониани отбывает срок в Оренбургской области.

Его предстоящее освобождение является самой большой интригой в "воровской" среде. На свободе Таро может вернуть себе титул одной из основных фигур среди воров в законе. Для этого криминальному авторитету надо остаться в России и снова не угодить за решетку. А такие перспективы для Ониани весьма реальны: в 2005 году он был объявлен Испанией в международный розыск за отмывание денег и организацию преступной группировки. Если Москва согласится выдать его Мадриду, ему предстоит провести в неволе ещё не один год.

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