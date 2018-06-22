«Меньше – это больше!» известный стилист снял штаны в столичном Kaubamaja ФОТО!
22. июнь 2018, 12:40
33-летний эстонский стилист любит эпатировать публику. На этот раз Женя Фокин опубликовал провокационный кадр из примерочой кабинки крупного эстонского торгового центра.
На фото стилист делает селфи, стоя в трусах.
«Меньше – это больше», – подписал стилист свой снимок. Может быть, именно так Фокин решил отметить международный день селфи, который был вчера. В любом случае, основная цель была достигнута: фото привлекло внимание не только многочисленных подписчиков стилиста в Instagram, но и эстонских СМИ.