«Меньше – это больше!» известный стилист снял штаны в столичном Kaubamaja

«Меньше – это больше», – подписал стилист свой снимок. Может быть, именно так Фокин решил отметить международный день селфи, который был вчера. В любом случае, основная цель была достигнута: фото привлекло внимание не только многочисленных подписчиков стилиста в Instagram, но и эстонских СМИ.