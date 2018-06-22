О боже! Смотрите, что значит послание на куртке Мелании Трамп

Первая леди США Мелания Трамп оказалась в эпицентре скандала после того, как посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в куртке с надписью «Мне все равно».
Первая леди США Мелания Трамп посетила центры временного содержания детей нелегальных мигрантов в Техасе, пишет CNN.
Однако внимание общественности было приковано к ее куртке, на задней стороне которой большими буквами было написано «Мне правда все равно, а вам?».
По данным издания, Мелания Трамп для поездки в Техас выбрала куртку Zara, стоимостью $39. Первая леди США была одета в куртку, когда отправлялась на самолете на границу с Мексикой. На встрече с детьми мигрантов она была без нее. Когда Мелания возвращалась назад, она вновь надела куртку.
Однако пользователи Twitter сразу раскритиковали Маланию за не слишком завуалированное послание.