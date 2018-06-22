О боже! Смотрите, что значит послание на куртке Мелании Трамп

Однако внимание общественности было приковано к ее куртке, на задней стороне которой большими буквами было написано «Мне правда все равно, а вам?».

По данным издания, Мелания Трамп для поездки в Техас выбрала куртку Zara, стоимостью $39. Первая леди США была одета в куртку, когда отправлялась на самолете на границу с Мексикой. На встрече с детьми мигрантов она была без нее. Когда Мелания возвращалась назад, она вновь надела куртку.