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Что случилось? Новоиспеченную суперзвезду Эстонии встретил в родном городе пустой зал

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ФОТО: TV3

21-летний юноша с Сааремаа Уудо Сепп в начале этого лета стал победителем популярного конкурса «Eesti otsib superstaari». Своим голосом юноша покорил всю страну. Вот только когда парень приехал в родные края на концерт, его ждал абсолютно пустой зал, передает Saarte Hääl.

Вчера вечером в Центре культуры Куресааре возникла неловкая ситуация. Кроме Уудо Сеппа и членов его семьи, а также некоторых представитеей местных СМИ, никто не пришел встречать новоиспеченную суперзвезду. Ни толпы поклонников, ни зрителей популярного телешоу - работники ценра культуры с изумленными глазами наблюдали за происходящим. 

К счастью, этому неловкому инциденту быстро нашлось объяснение. Молодой певец объяснил журналистам, что во всем виноваты проблемы с комуникацией. Дело в том, что ораганизаторы встречи певца в родном Сааремаа, ведя переговоры с его менеджером, перепутали даты и ждали приезда Уудо лишь 29 июня. На эту дату и был назначен праздничный прием победителя «Eesti otsib superstaari».

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