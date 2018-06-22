Что случилось? Новоиспеченную суперзвезду Эстонии встретил в родном городе пустой зал

Вчера вечером в Центре культуры Куресааре возникла неловкая ситуация. Кроме Уудо Сеппа и членов его семьи, а также некоторых представитеей местных СМИ, никто не пришел встречать новоиспеченную суперзвезду. Ни толпы поклонников, ни зрителей популярного телешоу - работники ценра культуры с изумленными глазами наблюдали за происходящим.

К счастью, этому неловкому инциденту быстро нашлось объяснение. Молодой певец объяснил журналистам, что во всем виноваты проблемы с комуникацией. Дело в том, что ораганизаторы встречи певца в родном Сааремаа, ведя переговоры с его менеджером, перепутали даты и ждали приезда Уудо лишь 29 июня. На эту дату и был назначен праздничный прием победителя «Eesti otsib superstaari».