22-летняя Дуа Липа не боится ходить без трусов даже по людным улицам Нью-Йорка

Несколько лет назад Дуа Липа начинала с записи каверов, которые она выкладывала на Yotube, а теперь ее имя знают по всему миру. Певица, модель, автор песен — вот список ее главных регалий, к которым мы готовы присоединить еще одну: смелая модница, пишет Woman.
На обложке нового выпуска журнала V Magazine появилась 22-летняя Дуа Липа — молодая певица, успевшая выпустить два студийных альбома и прославиться на весь мир чувственным и глубоким вокалом.
20 июня знаменитость отправилась на вечеринку издания в Нью-Йорке, чтобы отпраздновать выход номера. По пути на мероприятие ее застали папарацци и десятки поклонников. Дуа Липа сделала выбор в пользу рискового платья Marianna Senchina. Высокий разрез до талии и отсутствие нижнего белья — певица продумала свой образ так, чтобы он привлек максимум внимания.
Впрочем, лук не смотрелся вульгарно, и во многом — благодаря удачно продуманным аксессуарам: желтому берету и сверкающим босоножкам на толстых каблуках. В целом, наряд певицы нам понравился. Сексуальный, яркий и даже немного ретро — такой очень идет Липе.