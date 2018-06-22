22-летняя Дуа Липа не боится ходить без трусов даже по людным улицам Нью-Йорка

Несколько лет назад Дуа Липа начинала с записи каверов, которые она выкладывала на Yotube, а теперь ее имя знают по всему миру. Певица, модель, автор песен — вот список ее главных регалий, к которым мы готовы присоединить еще одну: смелая модница, пишет Woman.