Пт, 22.06.2018
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Диета Анны Семенович: «Когда хочется есть, я занимаюсь сексом»

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Анна Семенович.

ФОТО: Alexey Filippov / Sputnik

Певица неожиданно раскрыла детали будущей свадьбы. Анна Семенович рассказала, что в мужчинах она ценит больше всего. Как оказалось, пока ей нравится ее отношения и она не торопится становиться матерью, пишет Starhit.

К личной жизни экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович уже не первый год приковано пристальное внимание журналистов и пользователей соцсетей. На сегодняшний день 38-летняя поп-дива не замужем, но в СМИ регулярно появляются слухи о ее ярких романах с влиятельными иностранцами.

В недавнем блиц-интервью артистка призналась, что сейчас у нее действительно есть любимый мужчина, но идти в ним в ЗАГС она не торопится. Анна также рассказала, что постройнела в последнее время благодаря тому, что по ночам предпочитает секс походам на кухню.

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