Диета Анны Семенович: «Когда хочется есть, я занимаюсь сексом»

К личной жизни экс-солистки группы «Блестящие» Анны Семенович уже не первый год приковано пристальное внимание журналистов и пользователей соцсетей. На сегодняшний день 38-летняя поп-дива не замужем, но в СМИ регулярно появляются слухи о ее ярких романах с влиятельными иностранцами.

В недавнем блиц-интервью артистка призналась, что сейчас у нее действительно есть любимый мужчина, но идти в ним в ЗАГС она не торопится. Анна также рассказала, что постройнела в последнее время благодаря тому, что по ночам предпочитает секс походам на кухню.