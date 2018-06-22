Суд арестовал имущество экс-директора «Уральских пельменей»

Сумма предполагаемого ущерба, который Нетиевский нанес своим коллегам по коллективу, составляет 173 миллиона рублей. Юристы считают, что руководитель в течение трех лет обворовывал артистов, и если вина будет доказана, ему грозит 10 лет тюрьмы.

По словам адвоката «Пельменей» Евгения Корчаго, Нетиевский на посту гендиректора коллектива продавал права на контент с помощью подконтрольных ему юрлиц, которые сам же и создал. С участием этих подконтрольных лиц Нетиевский заключал договоры и продавал программы, получая за это деньги.

«А вся остальная команда получала лишь гонорары и не получала денег, которые они должны бы ли бы получать по закону, если бы контракты были заключены напрямую с творческим объединением», - цитирует специалиста «Экспресс-Газета».

Конфликт между Нетиевским и «Пельменями» продолжается уже не первый год. Сам бывший директор творческого коллектива считает решение об аресте имущества провокацией.

«Это какая-то провокация. Я пока не знаю ничего об этом. Решение суда об аресте моего имущества стало для меня полной неожиданностью. Никаких реальных оснований для этого ни я, ни мои адвокаты не видят», - возмущается он.