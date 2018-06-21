Продюсер Светланы Лободы рассказала о неожиданной беременности и идеальном мужчине певицы

Продюсер Светланы Нателла Крапивина дала большое интервью изданию «КП в Украине, где среди прочего дала несколько интересных комментариев о своей подопечной. В частности, она рассказала, как прошли роды у певицы:

«Все случилось быстро, легко и как-то слаженно. Просто гуляли по больнице, пили чай, общались, пришел врач и сказал - пора. Мы через 20 минут зашли - и уже малышку омывали. Настоящее чудо!»

Так как личность отца ребенка Лободы по-прежнему неизвестна (ходят слухи про Тилля Линдеманна), Крапивиной задали вопрос и о том, каков должен быть идеальный мужчина для Светланы:

«Еще он должен быть интересным человеком и по-хорошему страстным. В принципе, это такие каноны, к которым стремится любая женщина в попытке найти своего идеального мужчину. Энергия должна все время обновляться, постоянный взаимообмен. С человеком аморфным, статичным этого не получится. Мне очень сложно комментировать личную жизнь Светланы, потому что последние полтора-два года мы настолько погружены были в рабочий процесс, что даже наша дружба страдала от этого. Для меня беременность Светланы стала неожиданным сюрпризом, но приятным. Я знаю, как она мечтала о втором ребенке. Мне сложно что-либо комментировать, но я знаю, что Светлана счастлива, а для меня это самое важное. На вопросы о том, каков отец ребенка, соответствует ли он ее ожиданиям, пусть лучше ответит она сама».

Также Крапивина призналась, что беременность Светланы была незапланированной и неожиданной, но от того не менее желанной:

-Я обращала внимание, что некоторые изменения эмоциональные в ней происходят, и даже однажды задала вопрос, на который получила уверенное: «Нет, это невозможно». А спустя пару недель она позвонила мне с американских гастролей и, едва дыша, буквально шепотом сообщила о том, что ждет ребенка. Конечно, для меня это был шок, в определенной степени. У меня был расписан год жестко, плотно, и пришлось очень много всего изменить. Чтобы действительно войти в этот режим новый, потому что будь женщина хоть артист, хоть космонавт, но беременность меняет очень многое в восприятии действительности. Но Света так быстро сориентировалась, что, по сути, наша деятельность не пострадала. Она до седьмого месяца работала, мы сразу приняли решение, что ничего афишировать не будем. Единственное, я запрашивала дополнительные условия у организаторов концертов, и они не всегда понимали - почему. Ну, температуру повыше в гримерке и т.д. Но все-таки график немного перестроила, чтобы у Светы больше было выходных.

То есть эта беременность не была запланированной?

- Нет! Это было очень желанно. Но не запланировано.

Она предполагала, от кого хочет иметь ребенка?

-Нет! Она просто очень хотела. Она постоянно говорила: «Я так хочу малыша, и Евка хочет». А я включала продюсера: «Света, ну как ты сейчас можешь хотеть ребенка?! Мы же космонавты, у нас карьера, план по завоеванию вселенной». А она: «Ты знаешь, если я встречу своего, того самого человека, я все отложу в сторону». В ней вообще очень развит материнский инстинкт. Да, это не совсем синхронизируется с ее образом сценическим. Но если бы люди имели возможность понаблюдать за ней, в ее домашнем сообществе «мамы-бабушки-дети», то они бы удивились. Сейчас я ей говорю: «Слушай, кормить грудью - это слишком, мы так много себе позволить не можем, это привязывает тебя к ребенку, лишает возможности полноценно работать». У меня же тоже есть какие-то задачи продюсерские, мы хоть и друзья, но я должна еще как-то планировать. Она говорит: «Нет, пока есть такая возможность, я буду кормить, это для меня важно».