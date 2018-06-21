Кристен Стюарт вышла на шопинг со своей девушкой Стеллой Максвелл

28-летние звезды, актриса Кристен Стюарт и модель Стелла Максвелл, некоторое время не появлялись на публике, что породило череду слухов об их расставании. Но теперь влюбленные снова вместе и, судя по всему, отлично проводят время вдвоем. Напомним, что они находятся в отношениях почти два года, пишет Сплетник.
На днях девушки отправились за покупками в магазин органических продуктов Gelson's Мarket: Кристен ответственно везла тележку, нагруженную покупками, а Стелла несла в руках один большой пакет.
Для этой прогулки Кристен выбрала короткую футболку расцветки хаки, широкие белые спортивные штаны и кеды от adidas. А Стелла отправилась по магазинам в образе total-black, надев черную футболку, спортивные штаны и кроссовки. Чтобы скрыться от яркого солнца и назойливых взглядов, девушки взяли с собой темные солнцезащитные очки.
На днях Кристен, к слову, летала в Милан, где Стелла участвовала в специальном показе Versace's Menwear Fall 2018. После шоу девушки устроили небольшой праздничный ужин, на который пригласили своих подруг Кендал Дженнер и Беллу Хадид.