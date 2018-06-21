Кристен Стюарт вышла на шопинг со своей девушкой Стеллой Максвелл

28-летние звезды, актриса Кристен Стюарт и модель Стелла Максвелл, некоторое время не появлялись на публике, что породило череду слухов об их расставании. Но теперь влюбленные снова вместе и, судя по всему, отлично проводят время вдвоем. Напомним, что они находятся в отношениях почти два года, пишет Сплетник.