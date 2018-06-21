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Ученые высчитали ежедневную норму алкоголя для крепкого здоровья

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ФОТО: Panther Media/Scanpix

Исследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки, пишет Сегодня.

Люди, употребляющие вышеуказанное количество спиртного, показывают самый низкий риск развития злокачественных опухолей среди пьющих. При этом каждая лишняя доза спиртного увеличивает вероятность заболевания некоторыми видами рака.

На сайте MedicalXpress ученые указывают, что в исследовании принимали участие пожилые люди, что ограничивает применимость результатов. Кроме того, в анализе не учитывались социально-экономические факторы.

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