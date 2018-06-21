Ученые высчитали ежедневную норму алкоголя для крепкого здоровья

Исследователи из Королевского университета города Белфаст, что в Северной Ирландии, нашли безопасную дозу алкоголя, которую человек может употреблять ежедневно без вреда для здоровья. По мнению экспертов, норма – 10 граммов чистого спирта в сутки, пишет Сегодня.