Чт, 21.06.2018
Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Не для брезгливых: девушка пьет собачью мочу, чтобы вылечить акне

Не для брезгливых: девушка пьет собачью мочу, чтобы вылечить акне ВИДЕО

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Facebook / Kuvatõmmis

Американка заявила, что употребление мочи собственной собаки помогло ей избавиться от тяжелой угревой сыпи, пишет Daily Mail.

Девушка утверждает, что употребление мочи ее собаки помогло ей справиться с серьезной формой акне. 

«Многие из вас спрашивают меня, как мне всегда удается выглядеть так хорошо, почему я будто свечусь изнутри», - говорит американка на видео, после чего при помощи пластикового стаканчика собирает мочу своего питомца и выпивает ее. 

«Пока я не начала пить мочу моей собаки, я была в депрессии, мне было грустно и у меня были ужасные прыщи», - говорит девушка, опустошив стакан до последней капли.

«Собачья моча содержит витамины А и Е, в ней также содержится 10 граммов кальция, также доказано, что она излечивает рак», - уверяет героиня видео.

На самом деле нет никаких доказательств того, что моча способна вылечить рак или остановить рост опухоли. Также известно, что в моче полно токсинов, она в основном состоит из воды, большого количества мочевины, креатинина, различных электролитов, мочевой кислоты, небольшого количества антител и ферментов.

В моче животных также можно обнаружить и опасные гербициды, которыми опрыскивают газоны, антибиотики и гормоны.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ