Не для брезгливых: девушка пьет собачью мочу, чтобы вылечить акне

Девушка утверждает, что употребление мочи ее собаки помогло ей справиться с серьезной формой акне.

«Многие из вас спрашивают меня, как мне всегда удается выглядеть так хорошо, почему я будто свечусь изнутри», - говорит американка на видео, после чего при помощи пластикового стаканчика собирает мочу своего питомца и выпивает ее.

«Пока я не начала пить мочу моей собаки, я была в депрессии, мне было грустно и у меня были ужасные прыщи», - говорит девушка, опустошив стакан до последней капли.

«Собачья моча содержит витамины А и Е, в ней также содержится 10 граммов кальция, также доказано, что она излечивает рак», - уверяет героиня видео.

На самом деле нет никаких доказательств того, что моча способна вылечить рак или остановить рост опухоли. Также известно, что в моче полно токсинов, она в основном состоит из воды, большого количества мочевины, креатинина, различных электролитов, мочевой кислоты, небольшого количества антител и ферментов.