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Похудевшая на 27 килограммов Мария Кожевникова стала моделью ФОТО!

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ФОТО: Ekaterina Chesnokova / Sputnik

Актриса утерла нос всем, кто критиковал ее за лишний вес.

Летом прошлого года Мария Кожевникова стала мамой в третий раз и в отличие от других звездных мамочек, которые чуть ли не после выписки из роддома демонстрируют идеальную фигуру, рискнула  показать себя с 27 лишними килограммами.

И вместо сочувствия Мария получила упреки хейтеров, не понимающих, почему актриса не хочет худеть. Об этом вспоминает «Комсомольская правда».

ФОТО: Instagram

«Ну, и кто там говорил, что я не стану прежней?! Жирная, толстая, обабилась — такие слова я читала в прессе, такие слова слышат миллионы женщин. Этот пост посвящен всем мамочкам! Вы прекрасны в любом весе, а самое главное: вы сотворили чудо, подарили жизнь! И не обижайтесь на глупых и невоспитанных людей, они не стоят ваших эмоций», — заявила Мария Кожевникова.

 «Шикарная! Вот это сила воли!», «Тоже так хотим! Как вам это удалось?», «Всем-всем так выглядеть. Должен же быть какой-то секрет?» — пишут фанаты.

Что касается секретов похудания, Кожевникова советует женщинам полюбить себя в любом виде. Только это, по мнению актрисы, помогает избавиться от лишних килограммов раз и навсегда.

ФОТО: Ekaterina Chesnokova / RIA Novosti

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