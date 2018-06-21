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Чудовищный случай: студенты спасли тонувшую в море девушку, но погибли сами

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И, конечно, в Грузии есть Черное море. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Олеся Лагашина

По данным спасателей, ребята из Абхазского госуниверситета оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть.

Двое студентов Абхазского госуниверситета утонули в Черном море, спасая девушку. По словам главы пресс-службы республиканского МЧС Мизана Ломии, тела погибших водолазы нашли рано утром 21 июня, пишет Life.ru.

— К сожалению, ребята погибли. Их тела нашли рано утром водолазы в месте, где река Кяласур вливается в море, — пояснил Ломия.

Студенты пропали 20 июня после того, как вытащили из водоворота тонувшую девушку. Студенты оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть. К их поискам привлекли водолазов, катера и вертолёт.

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