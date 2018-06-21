Чудовищный случай: студенты спасли тонувшую в море девушку, но погибли сами

— К сожалению, ребята погибли. Их тела нашли рано утром водолазы в месте, где река Кяласур вливается в море, — пояснил Ломия.

Студенты пропали 20 июня после того, как вытащили из водоворота тонувшую девушку. Студенты оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть. К их поискам привлекли водолазов, катера и вертолёт.