Чудовищный случай: студенты спасли тонувшую в море девушку, но погибли сами
21. июнь 2018, 15:48
По данным спасателей, ребята из Абхазского госуниверситета оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть.
Двое студентов Абхазского госуниверситета утонули в Черном море, спасая девушку. По словам главы пресс-службы республиканского МЧС Мизана Ломии, тела погибших водолазы нашли рано утром 21 июня, пишет Life.ru.
— К сожалению, ребята погибли. Их тела нашли рано утром водолазы в месте, где река Кяласур вливается в море, — пояснил Ломия.
Студенты пропали 20 июня после того, как вытащили из водоворота тонувшую девушку. Студенты оказались в центре водной воронки и не смогли выплыть. К их поискам привлекли водолазов, катера и вертолёт.