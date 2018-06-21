Роман Рябцев о группе «Технология»: хочу, чтобы они не позорили мои хиты

— Но ведь после того, как ты ушёл в 93-м году, у них тоже выходили альбомы?

— Один альбом вышел. И то, он вышел потому, что Нечитайло задолбал [экс-клавишника «Технологии» Леонида] Величковского: «Нам нужен альбом без Рябцева, срочно!» Ну и Величковский его из себя вымучил. Кроме того, там для пары песен куплены «минусовки» в Германии, профессионально написанные мелодии, не сделанные Величковским самим. Ну он до сих пор так работает, с той же Бузовой.

— Так это он с ней работает?

— Он координирует проект. Один из тех, кто ею занимается. Как сейчас и именитые композиторы, которые на самом деле ничего не пишут. Я вот лично знаю, что один такой композитор купил у кого-то из Саратова 200 песен и отдал их своим аранжировочным «неграм» сделать из них что-нибудь. Я слышал черновые варианты. И потом я видел по телевизору то, что из этого получилось. А я вот по старинке сам пишу. Поэтому и не так много.

— Ну а вообще, с учетом непростого времени, ты сам выступаешь на корпоративах? Приглашают?

— Да, до некоторых людей всё-таки доходит информация, что если они хотят послушать в аутентичном исполнении «песни, под которые мы выросли»... Вчера ко мне подходит такой здоровенный шкаф с практически седой бородой и говорит: «Я вырос на ваших песнях!» Как?! У меня разрыв мозга: он выглядит старше меня лет на пять-десять — и вырос на моих песнях!

— А ты ведь вроде человек семейный?

— Скажем так: я человек, который о личной жизни не говорит. Мы это решили ещё в 90-е годы, ещё в «Технологии». Потому что это как в старом анекдоте про двойника Ленина: «Умом выделяться надо!» Мне очень противно смотреть на программы, куда артисты приходят и вываливают грязное бельё. И, как правило, это те артисты, которым сказать нечего в музыке.

— Ты же вот так запросто ездишь в общественном транспорте...

— Ну да, потому что машина в ремонте.

— Узнают? Подходят?

— Периодически. Что тогда, что сейчас редко кто набрасывается.

— То есть какого-то ажиотажа нет...

— А никогда и не было на самом деле. Ну, редко. Люди очень стеснительные. Известный факт: человек видит камеру — и «дай, я скажу», а направляешь на человека камеру — и всё, ступор. То же самое и с подхождением за автографами: они очень стесняются, как правило. Но меня это как-то никогда не волновало и не волнует сейчас, потому что автографы — это непременное мероприятие после концерта. А так, на улице — ну, я живу, меня никто не трогает, и я счастлив.

— А как у тебя с сольным проектом?