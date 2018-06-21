Настя Каменских не может остановиться и продолжает худеть

Фото без фильтров, на котором можно рассмотреть даже самые мелкие недостатки кожи, Настя Каменских опубликовала в своем блоге в Instagram.

#chica 💋 A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jun 20, 2018 at 12:19am PDT

A post shared by Настя Каменских (@kamenskux) on Jun 14, 2018 at 9:39pm PDT

«Мечта поэта», «Горячая штучка», «Красотка», «Бомба», «Крутое фото без ретуши», - пишут самые преданные поклонники Насти. Большинство подписчиков настаивают, что в новом весе Каменских выглядит старше на 8-10 лет.

«Если честно… то не очень… Испортила себя худобой», «Красива, спору нет. Но на этом фото как будто лет на 15 старше», «Стара для чики», «Была краше в сто раз», «Время берет свое», «Похудение отразилось на внешности», «Пора подкармливать», - пишут интернет-пользователи.

Некоторые фанаты настаивают, что Настя потеряла свою индивидуальность и теперь похожа на Анну Седокову.