Чт, 21.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Сын спортсмена Эрки Ноола закончил 12 класс! Вы только посмотрите, в каком роскошном виде парень пришел на выпускной

Сын спортсмена Эрки Ноола закончил 12 класс! Вы только посмотрите, в каком роскошном виде парень пришел на выпускной

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ФОТО: TOOMAS HUIK / PM/EMF

Сын известного эстонского легкоатлета и Олимпийского чемпиона в десятиборье Эрки Ноола закончил 12 класс в Гимназии Густава Адольфа. Женщины уже обратили внимание, что из маленького мальчика, который в аэропорту бежал навстречу своему отцу, вырос очень красивый и модный парень.

ФОТО: Tairo Lutter

Робин тоже последовал по стопам отца и занимается спортом, устанавливая рекорды среди юниоров. У Робина есть брат Оливер и сестра Мия.  

На выпускной молодой человек прибыл в солидном, темно-синем в полосу костюме. В качестве аксессуара был выбран красный галстук, а в качестве обуви - золотые кроссовки. Поздравляем выпускника!

 

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Публикация от Rob (@robinnool)

Robin Nool.

ФОТО: Robin Nool / Instagram

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