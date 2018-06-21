Сын спортсмена Эрки Ноола закончил 12 класс! Вы только посмотрите, в каком роскошном виде парень пришел на выпускной
21. июнь 2018, 14:25
Сын известного эстонского легкоатлета и Олимпийского чемпиона в десятиборье Эрки Ноола закончил 12 класс в Гимназии Густава Адольфа. Женщины уже обратили внимание, что из маленького мальчика, который в аэропорту бежал навстречу своему отцу, вырос очень красивый и модный парень.
Робин тоже последовал по стопам отца и занимается спортом, устанавливая рекорды среди юниоров. У Робина есть брат Оливер и сестра Мия.
На выпускной молодой человек прибыл в солидном, темно-синем в полосу костюме. В качестве аксессуара был выбран красный галстук, а в качестве обуви - золотые кроссовки. Поздравляем выпускника!