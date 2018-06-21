Сын спортсмена Эрки Ноола закончил 12 класс! Вы только посмотрите, в каком роскошном виде парень пришел на выпускной

Сын известного эстонского легкоатлета и Олимпийского чемпиона в десятиборье Эрки Ноола закончил 12 класс в Гимназии Густава Адольфа. Женщины уже обратили внимание, что из маленького мальчика, который в аэропорту бежал навстречу своему отцу, вырос очень красивый и модный парень.