Как ухаживать за бородой: пять практичных советов

Один неправильный шаг с бородой – и она испортит весь твой имидж. Так что подходи к этому вопросу ответственно, пишет Mport.ua.
Мода на бороду возвращается. Для того, чтобы она выглядела прилично, за бородой важно правильно ухаживать. Как это делать, рассказывает Николай Матросов – бородатый украинский телеведущий.
Совет №1: не чеши бороду
Первый совет: если ты решил отпустить бороду, главное – выдержать самый первый этап, когда борода только начинает отрастать. Ощущения не самые приятные. Пока волосы короткие и жесткие, ты будешь чесаться. Когда чешется – старайся перетерпеть: начнешь чесать – запустишь бесконечный процесс.
Совет №2: будь терпелив
Начинать отращивать бороду я бы порекомендовал, когда ты в отпуске. Тогда не все друзья и коллеги станут свидетелями процесса неравномерного роста щетины. Сбережешь больше нервов – и борода будет расти быстрее. И пусть неприглядный вид “молодой“ бороды тебя не пугает.
Совет №3: мой бороду шампунем
Когда борода уже примет некие очертания, я рекомендую мыть ее шампунем, а лучше - смешав шампунь с кондиционером. Если же у тебя нет возможности покупать специальные шампуни для бороды – возьми на вооружение средства по уходу за волосами своей девушки. Но не мой бороду очень часто, ибо тогда она у тебя будет мягкой.
Совет №4: обращайся к профи
Когда уже станешь похож на норвежского китобоя, создание формы лучше доверить профессионалу. Так что отправляйся к брадобрею и на всякий случай, захвати с собой фото вожделенной бороды.
Совет №5: не будь фанатиком
Не забывай, что борода – это как пластический хирург для мужчин: уберет лишнее, скроет щеки, придаст мужественности и выразительности. Но и не забывай о том, что борода – дело наживное. Я, например, захочу – сбрею, ведь знаю – что потом вырастет новая. Да еще и шелковистая.