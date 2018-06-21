Как ухаживать за бородой: пять практичных советов

Мода на бороду возвращается. Для того, чтобы она выглядела прилично, за бородой важно правильно ухаживать. Как это делать, рассказывает Николай Матросов – бородатый украинский телеведущий.

Совет №1: не чеши бороду

Первый совет: если ты решил отпустить бороду, главное – выдержать самый первый этап, когда борода только начинает отрастать. Ощущения не самые приятные. Пока волосы короткие и жесткие, ты будешь чесаться. Когда чешется – старайся перетерпеть: начнешь чесать – запустишь бесконечный процесс.

Совет №2: будь терпелив

Начинать отращивать бороду я бы порекомендовал, когда ты в отпуске. Тогда не все друзья и коллеги станут свидетелями процесса неравномерного роста щетины. Сбережешь больше нервов – и борода будет расти быстрее. И пусть неприглядный вид “молодой“ бороды тебя не пугает.

Совет №3: мой бороду шампунем

Когда борода уже примет некие очертания, я рекомендую мыть ее шампунем, а лучше - смешав шампунь с кондиционером. Если же у тебя нет возможности покупать специальные шампуни для бороды – возьми на вооружение средства по уходу за волосами своей девушки. Но не мой бороду очень часто, ибо тогда она у тебя будет мягкой.

Совет №4: обращайся к профи

Когда уже станешь похож на норвежского китобоя, создание формы лучше доверить профессионалу. Так что отправляйся к брадобрею и на всякий случай, захвати с собой фото вожделенной бороды.

Совет №5: не будь фанатиком