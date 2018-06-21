Чт, 21.06.2018
Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • В Сети обсуждают беременность Меган Маркл

В Сети обсуждают беременность Меган Маркл Будет двойня?!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Anwar Hussein / EMPICS Entertainment

Принц Гарри, возможно, станет отцом двойни. Зарубежные источники уверяют, что Меган Маркл находится в интересном положении. Пока живот незаметен, но в окружении королевской пары уже говорят о пополнении в семье.

19 мая внимание всего мира было приковано к одной из самых грандиозных свадеб – женился завидный холостяк Принц Гарри. Его невестой стала актриса Меган Маркл. 

Недавно молодожены вернулись из свадебного путешествия, которое они решили устроить в уединенном отеле в Канаде. Теперь ближайшее окружение королевской пары обсуждает ее беременность. Источник рассказал, что, скорее всего, у супругов родится двойня.

«Гарри и Меган провели счастливо медовый месяц. Они не ожидали, что это произойдет так скоро, еще больше радости добавило известие о том, что у них будет двое детей – мальчик и девочка», - поделились в окружении пары.

Сообщается, что Гарри поделился новостью с отцом, принцем Чарльзом, мачехой Камиллой и даже королеве Елизавете. Видимо, молодожены мечтали стать родителями как можно скорее. Меган считает супруга самым лучшим мужем и не исключено, что он может стать и лучшим отцом.  

Читать также

Актуально

НАВЕРХ