В Сети обсуждают беременность Меган Маркл

Принц Гарри, возможно, станет отцом двойни. Зарубежные источники уверяют, что Меган Маркл находится в интересном положении. Пока живот незаметен, но в окружении королевской пары уже говорят о пополнении в семье.
19 мая внимание всего мира было приковано к одной из самых грандиозных свадеб – женился завидный холостяк Принц Гарри. Его невестой стала актриса Меган Маркл.
Недавно молодожены вернулись из свадебного путешествия, которое они решили устроить в уединенном отеле в Канаде. Теперь ближайшее окружение королевской пары обсуждает ее беременность. Источник рассказал, что, скорее всего, у супругов родится двойня.
«Гарри и Меган провели счастливо медовый месяц. Они не ожидали, что это произойдет так скоро, еще больше радости добавило известие о том, что у них будет двое детей – мальчик и девочка», - поделились в окружении пары.
Сообщается, что Гарри поделился новостью с отцом, принцем Чарльзом, мачехой Камиллой и даже королеве Елизавете. Видимо, молодожены мечтали стать родителями как можно скорее. Меган считает супруга самым лучшим мужем и не исключено, что он может стать и лучшим отцом.