В Сети обсуждают беременность Меган Маркл

19 мая внимание всего мира было приковано к одной из самых грандиозных свадеб – женился завидный холостяк Принц Гарри. Его невестой стала актриса Меган Маркл.

Недавно молодожены вернулись из свадебного путешествия, которое они решили устроить в уединенном отеле в Канаде. Теперь ближайшее окружение королевской пары обсуждает ее беременность. Источник рассказал, что, скорее всего, у супругов родится двойня.

«Гарри и Меган провели счастливо медовый месяц. Они не ожидали, что это произойдет так скоро, еще больше радости добавило известие о том, что у них будет двое детей – мальчик и девочка», - поделились в окружении пары.