Запросы Армина ван Бюрена на Õllesummer в Таллинне: шампанское Dom Pérignon и эстонский флаг...

5 июля лучший диджей планеты Армин ван Бюрен выступит на главной сцене фестиваля Õllesummer. Напоминаем, что это - 25-й по счету фестиваль, и, кроме известного диджея, выступит британский дуэт Pet Shop Boys и популярная шотландская рок-группа Franz Ferdinand.

Армин ван Бюрен — известный нидерландский диджей и продюсер, создает электронную музыку, от которой сходят с ума миллионы людей по всей планете. Пять раз фанаты и журнал «Dj Magazine» признавали его лучшим. У себя на родине он дружит с королевской семьей и носит звание офицера почетного ордена за вклад в музыку.

И, несмотря на мировую славу, райдер артиста можно даже назвать скромным. Пятизвездочная гостиница, зеркало в полный рост с подсветкой, большой холодильник, чёрные и белые полотенца. Шампанское Dom Pérignon, водка Грей Гус, диетическая кола и Red Bull без сахара, пиво - «Корона» и «Хайнекен». Самым интересным пунктом, пожалуй, является флаг, да, Армин попросил эстонский флаг за кулисы.

В одном из интервью на вопрос журналиста о том, что диджей берёт с собой, когда отправляется на шоу, Армин ответил: «Это запасная флешка, которую я всегда кладу в свою левый карман. На ней находятся всевозможные важные данные на тот случай, если во время шоу что-то пойдет не так.

Еще всегда беру с собой свои беруши. Защищать свой слух очень важно, нужно заботиться об этом. Будет не очень хорошо, если со слухом что-то случится. Поэтому не забывайте уделять этому вопросу внимание, ребята!

Пожалуй, это весь мой стандартный набор. Я не беру с собой телефон или какие-то другие вещи. Во время выступления есть только я и мои поклонники. Остальное не имеет значения».

В дополнение к идеально прописанному техническому райдеру этот ответ особенно приятен! А ещё, Армин всегда узнаёт своих поклонников: «Я узнаю некоторых своих фанатов, особенно если они стоят ближе к сцене. Так что, спасибо вам всем и тем, кто регулярно находится рядом со сценой на моих шоу. Вы значите для меня очень-очень много».