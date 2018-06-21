Актриса Людмила Полякова призналась в попытке самоубийства

Людмила Петровна Полякова несколько десятилетий считается одной из самых колоритных актрис отечественного кинематографа. Артистка олицетворяет образ настоящей русской красавицы, за талант ее полюбили миллионы советских и российских зрителей.

Несмотря на успешную карьеру, личная жизнь Людмилы Петровны складывалась трагично. Как призналась актриса, она часто расставалась с любимыми мужчинами. Сейчас Полякова считает себя одинокой женщиной.

Еще во время учебы в театральном училище актриса познакомилась с однокурсником Василием Бочкаревым. Он, к тому времени, уже добился первых успехов в профессии. Начинающие артисты решили пожениться, в браке они прожили восемь лет, но у них так и не появились дети.

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Людмила Петровна поведала, что врачи отказывалась лечит Ваню. Мальчик мог погибнуть или же остаться инвалидом на всю жизнь. Как призналась артистка, ее малыша спасла женщина-врач, которая в то время писала диссертацию на тему стафилококка. Актриса до сих пор благодарна медику, по ее словам, это был знак судьбы, который отвел от нее трагедию.

Полякова буквально растворилась в сыне и работе. А Иван и не хотел, чтобы знаменитая мама строила личную жизнь. Но артистка вновь влюбилась в известного режиссера Андрея Смирнова. Эти отношения трагически повлияли на судьбу артистки.

«Это был единственный момент в моей жизни, когда я действительно хотела покончить с собой. Мы прелестно посидели в ресторане, чего-то вкусненького поели, но настал момент прощаться. Все уже. Я помню, как шла по встречке, мне ужасно хотелось не быть, чтобы не чувствовать боль. Потом очень на долгий период наступили заморозки. Вы понимаете мне очень важно, чтобы мне «задурили» голову. Для меня самое главное - это была работа, театр. Я могла влюбляться только в талант. Физическая, физиологическая жизнь меня не интересовала совсем», - призналась актриса.

После Смирнова актриса влюблялась еще несколько раз, но и эти романы не принесли ей женского счастья. Хотя Людмила Петровна откровенно признается, что до сих испытывает нежные чувства ко всем мужчинам, которые были в ее судьбе.

«Андрей Смирнов… Я люблю его до сих пор, я люблю Толю Васильева, я люблю Васю Бочкарева. Эти люди очень много сделали для меня», - подытожила Людмила Петровна.

Через некоторое время после развода Людмила Петровна встретила второго супруга. Возлюбленный актрисы был летчиком и часто бывал в командировках, а сама Полякова уезжала на гастроли. Этот союз также оказался недолгим, зато подарил артистке долгожданного сына Ивана. Ребенок для актрисы стал всем, но вскоре Людмилу Петровну ждал новый удар: наследник заболел.