Даже папарацци не сразу узнали в этой располневшей домохозяйке Камерон Диаз

Американские папарацци подловили Камерон Диаз на выходе из супермаркета. То, как выглядела голливудская актриса, поразило даже ее фанатов, которым наверняка было сложно узнать в типичной домохозяйке своего кумира, пишет Woman.
Не так давно 45-летняя Камерон Диаз расстроила многомиллионную армию своих поклонников неожиданным решением уйти из кино и посвятить себя семье. С тех пор она практически не появляется на публике, ведя достаточно замкнутый образ жизни. Перемены не могли не сказаться и на стиле популярной актрисы: от ее былого шика не осталось и следа.
Известно, что Диаз не жаловала пластическую хирургию и омолаживаться по примеру многих своих коллег никогда не планировала. Судя по всему, на этот счет она так и не передумала. Сегодня, пока многие актрисы ее возрастной категории то и дело навещают косметологов, Камерон без лишнего шума идет другим путем — в супермаркет.
Стоит отметить, что изменился не только стиль смешливой блондинки, но и ее вес. Из-за проводимой гормональной терапии (звезда мечтает стать мамой) Диаз ощутимо поправилась, однако теперь ее это совсем не смущает. Проще сменить гардероб, чем сокровенные мечты.
На днях располневшую актрису фотографы подкараулили во время посещения супермаркета. На Камерон Диаз были голубые джинсы и черный свитшот, а на ногах — красные шлепанцы. Полное отсутствие косметики явило истинное лицо по-прежнему очаровательной Кэм — овал «поплыл», на лбу и около глаз залегли морщины. Однако незабываемая улыбка актрисы все еще полна лукавства. Поклонники голливудской суперзвезды отметили, что она выглядит абсолютно счастливой, а такое состояние и настроение никакой косметикой не нарисуешь. Камерон полностью довольна как своим новым «домашним» образом жизни, так и внешним видом.