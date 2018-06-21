Даже папарацци не сразу узнали в этой располневшей домохозяйке Камерон Диаз

Не так давно 45-летняя Камерон Диаз расстроила многомиллионную армию своих поклонников неожиданным решением уйти из кино и посвятить себя семье. С тех пор она практически не появляется на публике, ведя достаточно замкнутый образ жизни. Перемены не могли не сказаться и на стиле популярной актрисы: от ее былого шика не осталось и следа.

Известно, что Диаз не жаловала пластическую хирургию и омолаживаться по примеру многих своих коллег никогда не планировала. Судя по всему, на этот счет она так и не передумала. Сегодня, пока многие актрисы ее возрастной категории то и дело навещают косметологов, Камерон без лишнего шума идет другим путем — в супермаркет.

Стоит отметить, что изменился не только стиль смешливой блондинки, но и ее вес. Из-за проводимой гормональной терапии (звезда мечтает стать мамой) Диаз ощутимо поправилась, однако теперь ее это совсем не смущает. Проще сменить гардероб, чем сокровенные мечты.

ФОТО: Vida Press

На днях располневшую актрису фотографы подкараулили во время посещения супермаркета. На Камерон Диаз были голубые джинсы и черный свитшот, а на ногах — красные шлепанцы. Полное отсутствие косметики явило истинное лицо по-прежнему очаровательной Кэм — овал «поплыл», на лбу и около глаз залегли морщины. Однако незабываемая улыбка актрисы все еще полна лукавства. Поклонники голливудской суперзвезды отметили, что она выглядит абсолютно счастливой, а такое состояние и настроение никакой косметикой не нарисуешь. Камерон полностью довольна как своим новым «домашним» образом жизни, так и внешним видом.