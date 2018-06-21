Чт, 21.06.2018
Разъяренная Пугачева – Малахову: «Тварь, сволочь, подонок!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Курьез
  • Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой

Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой Упс!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Российская красавица, замеченная на трибунах с атрибутикой болельщиков, оказалась порнозвездой. Внимательные интернет-пользователи нашли ее имя на сайтах для взрослых, сообщает The Sun.

Портрет российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia, кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетел весь мир после того, как она попала в объектив фотографа во время церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». Многие СМИ называли ее самой красивой российской болельщицей.

Однако пользователи быстро выяснили личность девушки, приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта во вторник, 19 июня. Оказалось, что имя российской красавицы — 28-летняя Наталья Немчинова, и она известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Порносайты описывают Наталью как раскованную модель и звезду свинг-вечеринок. Впервые она приняла участие в съемках в 2016 году. Выяснилось, что девушка снималась для Playboy и регулярно принимала участие в закрытых вечеринках. Пользователи обнаружили, что Наталья была победительницей конкурса красоты «Мисс Москва — 2007», а также является страстной фанаткой футбола. Ранние фотографии девушки на трибунах были сделаны в 2016 году на чемпионате Европы во Франции.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ