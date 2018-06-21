Самая красивая российская болельщица оказалась порнозвездой

Портрет российской болельщицы в короткой белой майке с надписью Russia, кокошнике и с двумя российскими флагами в руках облетел весь мир после того, как она попала в объектив фотографа во время церемонии открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники». Многие СМИ называли ее самой красивой российской болельщицей.

Однако пользователи быстро выяснили личность девушки, приблизив на фотографии паспорт болельщика, который она засветила на матче между сборными России и Египта во вторник, 19 июня. Оказалось, что имя российской красавицы — 28-летняя Наталья Немчинова, и она известная порнозвезда, снимающаяся в фильмах для взрослых как под собственным именем, так и под псевдонимами Наталья Андреева, Делайя Джи, Даника, Аманда, Ася и Аннабель.

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA