«Грозит ампутация»: Борисова в ужасе от состояния Осина

Телеведущая Дана Борисова не оставляет надежды помочь избавиться от тяжелой алкогольной зависимости певцу Евгению Осину. "Я увидел съемку, где он валяются на полу без трусов, – рассказала Борисова в интервью Dni.Ru. – Думал, что это старая запись и решила навестить Женю. Он открыл мне дверь только потому, что знает. Но охранник в подъезде уверяет, что Осин уже много дней не выходит на улице."

"В 10 утра Женя уже лыка не вязал, – ужасается Борисова. – Я предложила ему поехать в монастырь, где алкоголикам оказывают помощь посредством трудотерапии. Но Женя отказался, закричал, что он не алкаш, что это продажные журналисты его в пьяницы записывают. Еще у него есть навязчивая идея – он звал меня поехать в Питер, чтобы заработать денег – мол, там его ждет продюсер с контрактом".

"Сейчас же денег у него нет вообще, – заверяет Дана. – В конце декабря прошлого года он продал гараж за 3 миллиона, 1 из которых потратил на покупку мотоцикла, а куда дел еще 2 – вспомнить не может. Кстати, этот мотоцикл стал причиной несчастья – Осин упал с него и сломал руку. Но к врачам вовремя не обратился. В итоге сегодня с рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение так и на начать".