В престижном вузе Москвы подрались преподаватель и студентка

Студента первого курса экономического факультета, круглая отличница Анастасия Б. утверждает, что преподаватель по новому предмету не захотела ставить ей высокую оценку и набросилась на нее после сдачи предмета.

По словам Анастасии, агрессивным педагогом по "экономике предприятия" оказалась Надежда Кирилловна Чайка, передает сайт "Комсомольская правда". Девушка рассказала, что сдать экзамен не может с 13 июня. В итоге преподаватель заявила ей, что оценку выше тройки ей не поставит.

Тогда Анастасия пришла в вуз с мамой и старшей сестрой. Якобы, Надежда Чайка приняла несколько студентов, заявив остальным, что поставит им неявку. Происходящее попыталась снять на видео сестра Анастасии. Это взбесило педагога.

"Когда преподаватель это увидела, то прямо на глазах у всех стала драть ее за волосы и отбирать телефон. Мама в шоке стала заступаться за Олю. Досталось и ей", – говорит Анастасия.

И ей, и преподавателю, пришлось обращаться в травмпункт. Студентка и ее написали заявление в правоохранительные органы. В пресс-службе вуза пострадавшей считают преподавателя. На их взгляд, ситуация не так однозначна, как кажется на первый взгляд. По их словам, Анастасия не раз пыталась сдать зачет по подменному билету.