Москвичка отдала три миллиона рублей за снятие порчи с помощью «овощного обряда»

Москвичка Ксения отдала три миллиона рублей (чуть более 41 тысячи евро) за снятие порчи овощами. Как сообщает телеграм-канал Mash, о том, что на ней сильная порча, женщина узнала, встретив на рынке "цыганку-колдунью".

Новая знакомая обещала помочь Ксении, проведя специальный "овощной обряд". Так как мошенница заявила, что всё ценное в доме женщины "заражено порчей", та принесла ей всё имеющееся у неё золото.