Москвичка отдала три миллиона рублей за снятие порчи с помощью «овощного обряда»
20. июнь 2018, 19:09
Мошенница заявила, что всё ценное в доме женщины "заражено порчей", и та принесла ей всё имеющееся у неё золото, пишет Life.ru.
Москвичка Ксения отдала три миллиона рублей (чуть более 41 тысячи евро) за снятие порчи овощами. Как сообщает телеграм-канал Mash, о том, что на ней сильная порча, женщина узнала, встретив на рынке "цыганку-колдунью".
Новая знакомая обещала помочь Ксении, проведя специальный "овощной обряд". Так как мошенница заявила, что всё ценное в доме женщины "заражено порчей", та принесла ей всё имеющееся у неё золото.
Для обряда цыганка попросила женщину купить овощей, а сама ненадолго отошла. Когда же Ксения поняла, что её новая знакомая не вернётся, в сумке вместо золота она обнаружила лишь дешёвую бижутерию.