ср, 20.06.2018
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Москвичка отдала три миллиона рублей за снятие порчи с помощью «овощного обряда»

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Овощи

ФОТО: Scanpix

Мошенница заявила, что всё ценное в доме женщины "заражено порчей", и та принесла ей всё имеющееся у неё золото, пишет Life.ru.

Москвичка Ксения отдала три миллиона рублей (чуть более 41 тысячи евро) за снятие порчи овощами. Как сообщает телеграм-канал Mash, о том, что на ней сильная порча, женщина узнала, встретив на рынке "цыганку-колдунью".

Новая знакомая обещала помочь Ксении, проведя специальный "овощной обряд". Так как мошенница заявила, что всё ценное в доме женщины "заражено порчей", та принесла ей всё имеющееся у неё золото.

Для обряда цыганка попросила женщину купить овощей, а сама ненадолго отошла. Когда же Ксения поняла, что её новая знакомая не вернётся, в сумке вместо золота она обнаружила лишь дешёвую бижутерию.

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