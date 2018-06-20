Радостный болельщик в Москве схватил журналистку за грудь в прямом эфире ВИДЕО!
20. июнь 2018, 18:51
Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран вела прямой эфир с Манежной площади в Москве. Внезапно к ней подошел футбольный фанат, который с криками "Россия — чемпион" обнял и поцеловал ее. При этом его левая рука — если он хотел взять ее за плечо — явно промахнулась...
Но, несмотря на инцидент, девушка не стала прерывать прямой эфир и продолжила вести репортаж с улыбкой на лице. Позже ведущая выложила видео на своей странице в "Инстаграме" и уже там высказалась о происходящем.
«Я разделяю со всеми футбольную радость, но мы должны соблюдать границы между любовью и домогательством», - сказала она.
Подписчики журналистки восхитились её профессионализмом и выдержкой, а парня назвали просто невоспитанным.