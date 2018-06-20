Радостный болельщик в Москве схватил журналистку за грудь в прямом эфире

Спортивная журналистка канала Deutsche Welle Джульет Гонсалес Теран вела прямой эфир с Манежной площади в Москве. Внезапно к ней подошел футбольный фанат, который с криками "Россия — чемпион" обнял и поцеловал ее. При этом его левая рука — если он хотел взять ее за плечо — явно промахнулась...