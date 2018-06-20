Такой вы Пугачеву еще точно не видели! Эти шортики и ножки просто сводят с ума!

На фотографии Алла Борисовна запечатлена в джинсовых шортах, клетчатой рубашке и белых джинсах. Многие отметили, что ноги певицы с каждым днем становятся более стройными и изящными. По мнению фолловеров, Пугачева выглядит в молодежной одежде весьма органично.