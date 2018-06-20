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  • Такой вы Пугачеву еще точно не видели! Эти шортики и ножки просто сводят с ума!

Такой вы Пугачеву еще точно не видели! Эти шортики и ножки просто сводят с ума!

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Алла Пугачева

ФОТО: Scanpix

Известная российская артистка Алла Пугачева снова поразила своих поклонников изменившимся внешним видом. Примадонна опубликовала на своей страничке новый снимок в стильном молодежном наряде, пишет Argumenti.ru.

На фотографии Алла Борисовна запечатлена в джинсовых шортах, клетчатой рубашке и белых джинсах. Многие отметили, что ноги певицы с каждым днем становятся более стройными и изящными. По мнению фолловеров, Пугачева выглядит в молодежной одежде весьма органично.

Среди прочих восторженные комментарии под фото оставили Филипп Киркоров, Игорь Николаев и Дима Билан, которые отметили прекрасный внешний вид 69-летней артистки.

 

Ах,если... Солнце в небе — это очень,очень хорошо!

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

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