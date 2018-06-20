Минутка секса: солистка группы Serebro разделась ради футбольного матча Россия — Египет (ФОТО)

Хотя тут же певица объяснила, что это была шутка и правила игры, надо полагать, она прекрасно знает. «На самом деле, я так кайфую от ЧМ и всего, что сейчас творится в Москве. На улицах происходит безумие и это офигенно. Наше единение, наша страна и наши победы. А ещё я успела подснять гол!!! Знали бы вы, каких трудов мне стоило сдержать свой ор. УРА!!!» - написала девушка в своем микроблоге и разместила тут же видеоролик.