Алексей Макаров показал подросшую внучку Любови Полищук

С Викторией Богатыревой Алексей Макаров расстался спустя всего год после появления на свет их дочери Вари. Актер ушел из семьи к своей коллеге Марии Мироновой, брак с которой, впрочем, продлился меньше двух лет. В тот момент мама единственной внучки Любови Полищук сомневалась, что бывший возлюбленный станет общаться с девочкой.

В интервью Виктория неоднократно говорила: «Мне запомнилась одна Лешина фраза, которую он как-то раз произнес с особенной горечью: «Макаров Валерий Константинович дал мне в жизни лишь свою фамилию». И мне очень не хотелось бы, чтобы Варвара когда-нибудь произнесла такие же слова в адрес Леши».

A post shared by Алексей Макаров (@makarov_alexey_) on Jun 15, 2018 at 1:38pm PDT

Судя по всему, сейчас Алексей регулярно навещает Варю и даже наладил дружеские отношения с Викторией. Недавно в микроблоге Макарова появилось новое фото, на котором он позирует, сидя рядом с дочерью.