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Алексей Макаров показал подросшую внучку Любови Полищук ФОТО!

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Виктория Богатырева и Алексей Макаров

ФОТО: woman.ru

На днях 46-летний Алексей Макаров опубликовал в Инстаграме снимок, на котором позирует со своей единственной дочерью — 8-летней Варей. Поклонники актера восхитились сходством девочки со знаменитым отцом, пишет woman.ru.

С Викторией Богатыревой Алексей Макаров расстался спустя всего год после появления на свет их дочери Вари. Актер ушел из семьи к своей коллеге Марии Мироновой, брак с которой, впрочем, продлился меньше двух лет. В тот момент мама единственной внучки Любови Полищук сомневалась, что бывший возлюбленный станет общаться с девочкой.

В интервью Виктория неоднократно говорила: «Мне запомнилась одна Лешина фраза, которую он как-то раз произнес с особенной горечью: «Макаров Валерий Константинович дал мне в жизни лишь свою фамилию». И мне очень не хотелось бы, чтобы Варвара когда-нибудь произнесла такие же слова в адрес Леши».

Судя по всему, сейчас Алексей регулярно навещает Варю и даже наладил дружеские отношения с Викторией. Недавно в микроблоге Макарова появилось новое фото, на котором он позирует, сидя рядом с дочерью.

«Наличие академического театра за спиной не помеха тому, что цвет настроения — пестрый, с уклоном свалиться в фонтан, распугав попутно местную фауну и уличных музыкантов», — написал актер. Фотографию он сопроводил хэштегами #дочьточьвточь, #двоесларцаодинаковыслица и #гляжусьвтебякаквзеркало. Алексей, видимо, нисколько не сомневается, что чем больше растет Варя, тем больше становится похожа на него. К слову, большинство интернет-пользователей с ним абсолютно согласны.

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