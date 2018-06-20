Галерею, которую лучше не видеть твоим родителям: как русские в центре Таллинна гуляли

С 20:00 терраса кафе Varblane была открыта для гостей вечеринки. DJ Bell радовал chill-музыкой, разнообразные коктейли охлаждали в разгар теплого вечера, просмотр футбольного матча скрасил время болельщиков, а гриль-меню кафе Varblane позволило подкрепиться перед жаркими танцами на танцполе клуба PRIVÉ.

После 23:00 мероприятие переместилось в ночной клуб PRIVÉ, где DJ Bell продолжал радовать гостей самой популярной музыкой - лучшими зарубежными и русскими хитами, разогрев посетителей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально взорвал танцпол! Разгоряченные гости разошлись не на шутку –шампанское - рекой и танцы до утра – праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном марафоне. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ - танцевальное шоу VICTOR ARMENDARIZ (Эквадор) буквально зажгли танцпол энергией страсти!

Зажигательные мулатки - создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок, на настоящую карнавальную сказку!

Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли постучать в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда порадовало и заставило каждого влиться в атмосферу бесшабашного веселья! Вкусная смесь из фейерверка ритмов и эмоций побудила сердце биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали сгореть в необузданной позитивной энергии счастья и веселья! Шоу внесло особую торжественность любимому мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!

Не пропусти и ты - прими участие в этом ярком и зрелищном событии!

Следующая вечеринка BAILE-Bon Russian Style TERRACE PARTY состоится 20 июля c 20:00 на летней террасе кафе VARBLANE и с 23:00 в ночном клубе PRIVÉ! Больше информации на: www.bailebon.ee Дополнительная информация и бронирование столиков: +372 55611877, marika@trai.ee. Бронируй столик заранее и отдыхай с удовольствием!