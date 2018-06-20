ср, 20.06.2018
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  • Японские фанаты впечатлили мир: убрали после себя мусор на стадионе!

Японские фанаты впечатлили мир: убрали после себя мусор на стадионе! ВИДЕО!

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ФОТО: JASON CAIRNDUFF / REUTERS

После любого футбольного матча, и особенно отборочного матча за Кубок мира, трибуны стадиона обычно утопают в мусоре - пакетах, стаканчиках, обертках и атрибутике, который оставляют после себя футбольные фанаты, передает Lifter.

ФОТО: RICARDO MORAES / REUTERS

Но японские болельщики показали пример всем футбольным фанатам, тщательно убрав за собой трибуны после отборочного матча с Колумбией.

У японских фанов были с собой огромные мусорные мешки, с которыми они прошлись по рядам, и собрали абсолютно весь мусор, который валялся на трибунах.

«Эта часть японской культуры, которая касается и футбола», - сказал журналистам журналист Скотт Макинтайр, которые приехал в Россию с японской командой.  Поступок японских фанатов его не удивил. Привычку убирать за собой японцам прививают с самого детства. Чистота и аккуратность - это кредо всей страны.

Порядок поддерживается не только в домах и на улицах, но и на футбольных стадионах после матчей.

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