Японские фанаты впечатлили мир: убрали после себя мусор на стадионе!

ФОТО: RICARDO MORAES / REUTERS

Но японские болельщики показали пример всем футбольным фанатам, тщательно убрав за собой трибуны после отборочного матча с Колумбией.

У японских фанов были с собой огромные мусорные мешки, с которыми они прошлись по рядам, и собрали абсолютно весь мусор, который валялся на трибунах.

This is my favourite moment of the World Cup so far; Japan fans picking up litter after their victory vs Columbia. The lessons in life we can take from the game. Why I support 🇯🇵 #class✅#respect✅#WorldCup pic.twitter.com/FyYLhAGDbi — Christopher McKaig (@Coachmckaig) June 19, 2018

«Эта часть японской культуры, которая касается и футбола», - сказал журналистам журналист Скотт Макинтайр, которые приехал в Россию с японской командой. Поступок японских фанатов его не удивил. Привычку убирать за собой японцам прививают с самого детства. Чистота и аккуратность - это кредо всей страны.