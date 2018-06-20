Пора в отпуск: восемь признаков, что вам срочно нужен отдых!

Возможно, вам необходимо просто стать более собранным и мотивированным, а возможно – вам поможет только отдых.

Work.ua нашел восемь признаков того, что вам пора отложить отчеты и документы и отправиться на заслуженный двухнедельный отдых.

Ошибки

Будь то ошибка в финансовом отчете или в сделке с клиентом, если вы стали замечать, что делаете больше ошибок, чем обычно, это может быть сигналом, что пора устроить перезагрузку, передает Lifestyle.

Проблемы с концентрацией

Если в окне вашего браузера открыто сразу 15 вкладок — это нормальный рабочий процесс. Ни к чему хорошему он вас, конечно, не приведет, уверяют ученые, но тем не менее по современным меркам — это норма.

Но если вы бесцельно кликаете на все вкладки поочередно, а в промежутках пытаетесь хвататься за какие-то бумажки, разбросанные по вашему столу, то у вас явные проблемы с тем, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном. Кажется, вам пора отдохнуть.

Потеря энтузиазма

Если выход на работу в понедельник утром не радует, как бывало раньше, или страшит работа, которая раньше приносила удовольствие, вам точно нужен перерыв. Если вы замечаете, что ваш рабочий энтузиазм угасает, и сложно вспомнить, за что вы любите свою работу, значит, пора бежать к морю. Или на дачу.

Испортившиеся отношения

Обычное замечание коллеги может привести вас в ярость. Вы вдруг взрываетесь, когда в транспорте вам случайно наступают на ногу. Чаще, чем обычно, устраиваете семейные скандалы. Даже понимая, что неправы, срываете свою злость на домашних. Вы готовы задушить весь мир. Если ваши отношения с коллегами и друзьями испортились в одночасье, причиной могут быть переработки.

Навязчивые идеи о работе

Ни на секунду не покидающие вас мысли о работе — тоже один из явных симптомов злоупотребления рабочим графиком. В общем, если вы просыпаетесь и думаете о работе, обедаете и составляете отчет в уме, ложитесь спать и вспоминаете о том, что нужно завтра сделать, — то вам определенно пора в отпуск.

Преждевременное беспамятство

Придя на работу, вы полчаса пытаетесь вспомнить, выключили ли вы утюг. Вы забываете сделать важный звонок, коллегам приходится напоминать вам о деловой встрече. Если вы вдруг начали все забывать, притом, что тяжелые предметы на вас в последнее время не обрушивались, возможно, вы не только перетрудились, но еще и впали от этого в глубокий стресс.

Специалисты, например, говорят, что увеличение уровня кортизола (гормона стресса) может вызвать трудности, связанные с запоминанием.

Потеря чувства юмора

Это очень существенный сигнал: вы понимаете, что вас стало не так легко рассмешить, как раньше, или вам сложно найти забавную сторону в проблемной рабочей ситуации.

Вы делаете из мухи слона

Еще один признак: вещи, от которых раньше вы могли легко отмахнуться или справиться с ними, теперь кажутся непреодолимыми препятствиями. У вас вдруг появляются мысли о том, что вас могут уволить, ограбить в переулке, обсчитать в магазине. Раньше вы никогда не заморачивались такими переживаниями, а вот теперь, когда нервная система истощена, вас часто посещают тревожные мысли.