ср, 20.06.2018
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Нарасхват. Чемпионат мира повысил в Москве спрос на эскортниц

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Проститутка. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Scanpix

В самый разгар чемпионата мира по футболу, который в этом году проходит в России, представительницы древнейшей профессии просто не могут упустить эту золотую жилу, пишет Life.ru.

Футбольные фанаты буквально оккупировали города. В Москве десятки тысяч иностранцев не жалеют денег на комфортное жильё, шопинг и рестораны. А там, где развлечения, должны быть и девушки, не так ли? В итоге жрицы любви с особым рвением слетаются в российскую столицу, где в этом плане наблюдается настоящий жор.

Журналисты новостного портала Super.ru нашли человека, который рассказал, как подбираются жрицы любви на одну ночь во время мундиаля. И несмотря на то, что власти позаботились о безопасности, сексуальные потребности всё-таки блокировать невозможно.

"В Думе думают, что они смогут жёстко это отслеживать, но... нет. Когда Россия выиграла 5:0, Москву было не остановить. Тусовка была везде, и без красивых девушек не обошлось", - сказал источник издания Super.ru.

Разгром сборной Саудовской Аравии в первом матче чемпионата действительно праздновали так, будто российская сборная дошла до финала. Многие ночные заведения ждали после матча VIP-гостей. Один из таких, по словам источника Super.ru, рассказал, что никогда не видел столько красивых женщин в одном месте.

"Это не те эскортницы, которых все знают по страничкам в "Инстаграме". У них нет этих надутых губ, неестественной груди. Девушки заходят группами и расходятся искать жертву. На моих глазах одна дама лет 25 окучивала мужчину, которому было около 50. Девушек поили Dom Perignon, кормили крабами и устрицами. Было много невысоких девушек, но очень красивых", — рассказал VIP-гость источнику.

"Что же касается цен, то они подскочили в разы. Больше всего спрос на девушек, которые каким-то образом были или остаются причастны к футболу. Например, модели или бывшие футболистов", - добавил источник издания Super.ru.

Заказов при этом стало в 10 раз больше, без преувеличения. Мои телефоны просто разрываются, причём все три моих телефона. За один вечер девушки объезжают нескольких клиентов

Самыми частыми клиентами являются гости из ОАЭ и Саудовской Аравии. Несмотря на то, что многие из эскортниц рассчитывают провести ночь с футболистами, пока им такой возможности не выпадало. Однако источник рассказал, как можно распознать красавиц, которые жаждут заработать кругленькую сумму всего за ночь.

Всё оказалось проще простого — VIP-трибуны на стадионах. Если такой возможности не выпало, то они караулят богатых мужчин у входа, а также обитают в лучших ресторанах города. По словам источника, девушки просто подсаживаются к своим будущим клиентам. Во всём этом, возможно, можно найти только один плюс — бесплатный мастер-класс по пикапу.

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