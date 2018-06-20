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  • Певцу Вадиму Казаченко грозит принудительная психиатрическая экспертиза

Певцу Вадиму Казаченко грозит принудительная психиатрическая экспертиза

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Вадим Казаченко.

ФОТО: Bezrukhikh Vitaly/COVI

Ирина Аманти заявила, что против Вадима Казаченко готовится новая провокация. Враги решили отправить его на принудительную психиатрическую экспертизу. 

Поведение Вадима Казаченко в последнее время многие считают далеким от адекватного. На одном из последних ток-шоу он дрыгал ногами, плевал в оппонента и бросался в драку. Некоторых это натолкнуло на неутешительные выводы. Ирину Аманти слухи вокруг ее супруга разозлили, и она заявила о готовящейся провокации: якобы Катя Гордон с товарищами решила потребовать принудительную психиатрическую экспертизу состояния артиста. По словам Аманти, все необходимые документы у нее есть и врагам ничего не удастся, пишет 7d.org.ua.

 

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