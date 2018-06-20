Певцу Вадиму Казаченко грозит принудительная психиатрическая экспертиза

Поведение Вадима Казаченко в последнее время многие считают далеким от адекватного. На одном из последних ток-шоу он дрыгал ногами, плевал в оппонента и бросался в драку. Некоторых это натолкнуло на неутешительные выводы. Ирину Аманти слухи вокруг ее супруга разозлили, и она заявила о готовящейся провокации: якобы Катя Гордон с товарищами решила потребовать принудительную психиатрическую экспертизу состояния артиста. По словам Аманти, все необходимые документы у нее есть и врагам ничего не удастся, пишет 7d.org.ua.