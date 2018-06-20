Прямо в точку! Четыре знака Зодиака, которые вечно чем-то недовольны

1. Лев

Лев старается быть очень добрым и дружелюбным, независимо от того, что он делает в жизни, но у него это не всегда получается. Фактически, когда он чувствует себя особенно уныло, это сказывается и на всех окружающих, а это для них довольно утомительно и неприятно. Если у Льва что-то не получается, он превращается в кошмарного нытика и брюзгу. Кроме того, временами ему присуща зависть. И когда он кому-то завидует, то может превратиться в агрессивного и надменного человека.

2. Дева

Дева может расстраиваться по многим поводам, но только тем, которые касаются непосредственно её жизни и её ценностей. Поскольку она весьма критична в себе, то любые неудачи сбивают её с ног и нарушают внутреннее равновесие. Снаружи Дева становится замкнутой и сердитой, а внутри у неё царит полное уныние. Причём её способны расстроить даже самые незначительные мелочи. Когда ожидания Девы не оправдываются, он корит в первую очередь себя, даже если это совсем не её вина.

3. Скорпион

Самый недовольный знак – это Скорпион. Он считает, что всё то время и усилия, которые он вкладывает в свои отношения, работу и семью, должны работать только в его пользу. Но так бывает далеко не всегда, поскольку планы могут меняться, а обстоятельства – стать в какой-то момент менее благоприятными. Когда хоть что-то начинает идти не по плану Скорпиона, он становится агрессивным и мрачным. Даже не пытайтесь его успокаивать или переубеждать – это вызовет обратный эффект, так как Скорпион даже может спровоцировать конфликт.

4. Козерог