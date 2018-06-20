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43-летняя Ева Лонгория родила первенца

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ФОТО: Sipa USA/Sthanlee Mirador/Sipa USA

Звезда «Отчаянных домохозяек» родила сына своему супругу, медиамагнату Хосе Антонио Бастону. По данным западных СМИ, актриса и ее новорожденный малыш чувствуют себя прекрасно. 

В семье Евы Лонгории и ее мужа Хосе Антонио Бастона произошло радостное событие. 19 июня актриса родила мальчика в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Как сообщает издание Hola! USA, малыш, которого назвали Сантьяго Энрике, появился на свет весом три килограмма. Для Евы ребенок стал первым, а вот у ее супруга уже есть четверо детей от предыдущих отношений — две дочери и два сына.

В одном из недавних интервью 43-летняя Лонгория призналась, что откладывала материнство по одной простой причине. Эффектная брюнетка мечтала родить малыша именно от любимого человека, в котором будет полностью уверена. Таким мужчиной оказался бизнесмен Хосе Антонио Бастон. Кстати, инсайдеры уверяют, что актрисе непросто было забеременеть. По слухам, знаменитость несколько раз делала ЭКО, и только последняя попытка оказалась удачной.

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA

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