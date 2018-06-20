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  • После участия в оргии на ЧМ-2018 китаянка пошла в полицию искать видео (ФОТО)

После участия в оргии на ЧМ-2018 китаянка пошла в полицию искать видео (ФОТО)

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Полиция России.

ФОТО: Alexey Philippov/RIA Novosti

Туристка из Китая Ван Нин, приехавшая в Москву на чемпионат мира по футболу, обратилась в дежурную часть отдела МВД РФ после группового секса с двумя аргентинцами, пишет Mport.ua.

Девушка на улице познакомилась с двумя аргентинцами и троица пошла в номер отеля “Авеню“, где занялась групповым сексом. Отмечается, что все прошло по взаимному согласию, но Ван Нин не понравилось, что один из любовников снимал процесс на видео.

Выходя из отеля Ван Нин попросила удалить видео и попрощалась с новыми знакомыми. Но позже она испугалась, что ее просьбу проигнорируют и не удалят видео. После этого  обратилась в полицию. “Она просит сотрудников полиции найти его и удалить видеозапись с телефона неизвестного ей гражданина“, - говорится в справке полицейских.

“Она просит сотрудников полиции найти его и удалить видеозапись с телефона неизвестного ей гражданина“, - говорится в справке полицейских. 

ФОТО: Mport.ua

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