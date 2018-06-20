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  • В семье ставших родителями Курниковой и Иглесиаса произошел разлад

В семье ставших родителями Курниковой и Иглесиаса произошел разлад

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ФОТО: MAVRIXONLINE.COM / MAVRIXONLINE.COM

Певец и теннисистка поделились на своих страничках в Instagram новостями из личной жизни. Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе с детьми болеют за разные команды на ЧМ-2018. 

Анна ждет победы России, а Энрике, соответственно, – Испании. Полугодовалые близнецы Люси и Николас приучаются к спорту с детства. Они вместе с папой и мамой поддерживают каждый "свою" команду.

На фотографиях, которыми звездная пара делится в своих микроблогах, брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору. В день открытия ЧМ-2018 Анна снялась вместе с одним из малышей во время матча между сборными России и Саудовской Аравии.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Вскоре еще один снимок появился в Instagram Иглесиаса. На фото певец сидит у телевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него – один из малышей. Вот такой получился в семье раскол в плане футбольных предпочтений, хотя это никак не сказывается на отношениях Энрике и Анны. Умилительные фото звездной четы собрали множество лайков и комментариев.

Напомним, Иглесиас и Курникова вместе уже 16 лет, однако официально пока не в браке. Родителями певец и теннисистка стали в декабре 2017 года. Семья проживает в Майами, США.

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