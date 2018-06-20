В семье ставших родителями Курниковой и Иглесиаса произошел разлад

Анна ждет победы России, а Энрике, соответственно, – Испании. Полугодовалые близнецы Люси и Николас приучаются к спорту с детства. Они вместе с папой и мамой поддерживают каждый "свою" команду.

На фотографиях, которыми звездная пара делится в своих микроблогах, брат и сестра с интересом следят за игрой по телевизору. В день открытия ЧМ-2018 Анна снялась вместе с одним из малышей во время матча между сборными России и Саудовской Аравии.

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Вскоре еще один снимок появился в Instagram Иглесиаса. На фото певец сидит у телевизора с шарфом сборной Испании на плечах, а на шее у него – один из малышей. Вот такой получился в семье раскол в плане футбольных предпочтений, хотя это никак не сказывается на отношениях Энрике и Анны. Умилительные фото звездной четы собрали множество лайков и комментариев.