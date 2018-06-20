ср, 20.06.2018
Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Видео: пожалуй, это самое экстравагантное предложение руки и сердца

Видео: пожалуй, это самое экстравагантное предложение руки и сердца

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ФОТО: Instagram

Похоже, что те времена, когда для того, чтобы возлюбленная сказала "Да" было достаточно стать на колено и открыть коробочку с кольцом, далеко в прошлом. 

Сейчас мужчины во всем мире стараются превзойти друг друга, планируя замысловатые предложения. Но если бы кто-то учредил приз за самый экстравагантный сценарий такого события, то он, несомненно, достался бы персональному тренеру Йозефу Ракичу из Новой Зеландии.

Ведь «первому номеру среди онлайн-тренеров мира» для того, чтобы попросить свою подругу Мариам Матти выйти за него замуж, понадобились полноценная съемочная группа, розовый Range Rover стоимостью около 100 тысяч долларов и впечатляющее кольцо.

«Вчера я попросил девушку моей мечты провести со мной всю оставшуюся жизнь», - подписал он видео, опубликованное в Instagram.

Сначала Йозеф завязал глаза Мими, после чего пара отправилась на вертолете на стадион.

Там мужчина взял ее на руки и отнес в центр почти пустой арены, где стояла гигантская розовая коробка.Там Мариам развязала белый бант, после чего из коробки вылетело огромное количество белых и розовых воздушных шаров, а затем показался кабриолет Range Rover того же ярко-розового оттенка, что и повязка на глазах девушки.

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