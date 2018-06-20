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  • Истинные леди хлещут шампанское из горла: загляни на главное светское событие Британии!

Истинные леди хлещут шампанское из горла: загляни на главное светское событие Британии! ГАЛЕРЕЯ

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С 19 по 23 июня в Великобритании проходят легендарные скачки Royal Ascot.

Королевские скачки — главное и знаковое событие Великобритании. Ежегодно они проводятся в городе Аскот в 40 километрах от Лондона. На скачках существует строгий дресс-код. Женщинам королевской семьи нельзя оголять плечи. Кроме того, дамы должны быть в шляпах. Мужчинам, несмотря на жару, предписывается надеть костюм-тройку и головной убор. Не смотря на все эти строгости, истинные леди здесь пьют шампанское из горлышка. Смотрите галерею!

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