Истинные леди хлещут шампанское из горла: загляни на главное светское событие Британии!

Королевские скачки — главное и знаковое событие Великобритании. Ежегодно они проводятся в городе Аскот в 40 километрах от Лондона. На скачках существует строгий дресс-код. Женщинам королевской семьи нельзя оголять плечи. Кроме того, дамы должны быть в шляпах. Мужчинам, несмотря на жару, предписывается надеть костюм-тройку и головной убор. Не смотря на все эти строгости, истинные леди здесь пьют шампанское из горлышка. Смотрите галерею!