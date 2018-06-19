Ежики напились ликера на детской площадке: полиция увезла их отрезвляться (ФОТО)

В зоопарк немецкого Эрфурта привезли двух нетрезвых ёжиков. Животные напились яичного ликёра из бутылки, которую кто-то обронил на детской площадке.
Животные лежали без сознания. Нетрезвых посетителей детской площадки обнаружили местные полицейские и написали в Twitter об интересной находке.
По всей видимости, ёжикам хватило остатков алкоголя из бутылки, валяющейся неподалёку. Добросердечные немцы повезли зверьков в зоопарк, где у них диагностировали самую настоящую алкогольную интоксикацию.
Zwei "Stachelingos" zogen betrunken um die Häuser und landen zum Ausnüchtern im Erfurter #Zoopark: Corinna und Hendrik retteten am Sonntag zwei völlig betrunkene #Igel auf dem #Petersberg #Erfurt...— Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 18 июня 2018 г.
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Сейчас за состоянием здоровья ёжиков следят ветеринары. Животных не выпустят на свободу вплоть до полного выздоровления.
Пока в Германии ловят ёжиков на детской площадке, в Коми к качелям и каруселям пришёл бурый медведь. В Сети появилось забавное видео, на котором полиция гонится за лесным хищником, не на шутку испугавшимся стражей порядка.