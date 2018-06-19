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  • Ежики напились ликера на детской площадке: полиция увезла их отрезвляться (ФОТО)

Ежики напились ликера на детской площадке: полиция увезла их отрезвляться (ФОТО)

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Ежик. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Jan Gläßer / PantherMedia / Jan Gläßer/Scanpix

Жители немецкого города стали свидетелями необычного зрелища, пишет News.ru.

В зоопарк немецкого Эрфурта привезли двух нетрезвых ёжиков. Животные напились яичного ликёра из бутылки, которую кто-то обронил на детской площадке. 

Животные лежали без сознания. Нетрезвых посетителей детской площадки обнаружили местные полицейские и написали в Twitter об интересной находке.

По всей видимости, ёжикам хватило остатков алкоголя из бутылки, валяющейся неподалёку. Добросердечные немцы повезли зверьков в зоопарк, где у них диагностировали самую настоящую алкогольную интоксикацию. 

Сейчас за состоянием здоровья ёжиков следят ветеринары. Животных не выпустят на свободу вплоть до полного выздоровления. 

Пока в Германии ловят ёжиков на детской площадке, в Коми к качелям и каруселям пришёл бурый медведь. В Сети появилось забавное видео, на котором полиция гонится за лесным хищником, не на шутку испугавшимся стражей порядка. 

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