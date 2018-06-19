Ежики напились ликера на детской площадке: полиция увезла их отрезвляться (ФОТО)

В зоопарк немецкого Эрфурта привезли двух нетрезвых ёжиков. Животные напились яичного ликёра из бутылки, которую кто-то обронил на детской площадке.

Животные лежали без сознания. Нетрезвых посетителей детской площадки обнаружили местные полицейские и написали в Twitter об интересной находке.

По всей видимости, ёжикам хватило остатков алкоголя из бутылки, валяющейся неподалёку. Добросердечные немцы повезли зверьков в зоопарк, где у них диагностировали самую настоящую алкогольную интоксикацию.

Zwei "Stachelingos" zogen betrunken um die Häuser und landen zum Ausnüchtern im Erfurter #Zoopark: Corinna und Hendrik retteten am Sonntag zwei völlig betrunkene #Igel auf dem #Petersberg #Erfurt...



Die ganze Geschichte lest ihr auf Facebook.



▶️ https://t.co/oGkcmKKQNp pic.twitter.com/2o0sRMegDe — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) 18 июня 2018 г.

Сейчас за состоянием здоровья ёжиков следят ветеринары. Животных не выпустят на свободу вплоть до полного выздоровления.